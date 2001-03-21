Şırnak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

1.6.2017 - 23:06

Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Zeki Koç (42), memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nden alınan şehidin naaşı, Osmaniye'nin Bostanlar köyündeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında bulunan tören alanına getirildi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın da katıldığı cenaze törenini Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu kıldırdı. Namazın kılınmasının ardından şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba Ali Koç, “Akıllı oğlum sen şehit mi oldun. Hakkım sana helal olsun. Vatan için bayrak için şehit oldun. Hakkım sana helal olsun” diyerek gözyaşı döktü.

Evli ve 3 çocuk babası olan şehit Zeki Koç, 18 yıldır görevdeydi.

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