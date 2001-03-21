Şırnak şehitleri törenle uğurlanıyor

1.6.2017 - 10:50

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde düşen helikopterde bulunan ve isimleri tespit edilen 7 şehit için Şırnak'ta cenaze töreni düzenlendi.

Şenoba beldesinde düşen helikopterin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak otopsileri yapılan ve isimleri tespit edilen 7 asker için Şırnak 23. Tümen Sınır Komutanlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlandı. İsimleri tespit edilen şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker, şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut, şehit Binbaşı Koray Onay, şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener, şehit Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Erdoğan ve şehit Piyade Uzman Çavuş Zeki Koç için düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları, il yöneticileri ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Şırnak Şehitleri için askeri tören

Dün akşam saatlerinde Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 askerden 7'si için askeri tören düzenlendi.

Türkiye'yi yasa boğan haber dün akşam saatlerinde geldi.

ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ

Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanlığından kalkan Couger tipi askeri helikopter, yüksek gerilim hattını takıldı ve düştü. Helikopterin içinde bulunan 13 rütbeli askerimiz şehit oldu.

Şırnak Şehitleri için askeri tören
Şırnak Şehitleri için askeri tören

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ

Şehit olan askerlerimizin isimleri şöyle:

Tümgeneral Aydoğan Aydın 
Albay Oğuzhan Küçükdemir 
Albay Gökhan Peker
Yarbay Songül Yakut 
Binbaşı Koray Onay
Yüzbaşı İlker Acar 
Yüzbaşı Nuri Şener
Başçavuş Mehmet Erdoğan
Uzman Çavuş Zeki Koç
Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak
Pilot Üstteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş 
Başçavuş Fevzi Kıral 
Pilot Uzman Çavuş Hakan İncekal

Şırnak Şehitleri için askeri tören

Şırnak Şehitleri için askeri tören

 

TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit olan askerlerimiz için Şırnak'ta askeri tören düzenlendi. Burada düzenlenen törenin ardından 7 şehidin naaşı memleketlerine yollandı.

6 şehidin naaşı ise Ankara Adli Tıp Kurumu'na yollanacak.

Şırnak Şehitleri için askeri tören

 

Şırnak Şehitleri için askeri tören

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ

Şehit olan askerlerimizin isimleri şöyle:

Tümgeneral Aydoğan Aydın 
Albay Oğuzhan Küçükdemir 
Albay Gökhan Peker
Yarbay Songül Yakut 
Binbaşı Koray Onay
Yüzbaşı İlker Acar 
Yüzbaşı Nuri Şener
Başçavuş Mehmet Erdoğan
Uzman Çavuş Zeki Koç
Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak
Pilot Üstteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş 
Başçavuş Fevzi Kıral 
Pilot Uzman Çavuş Hakan İncekal

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