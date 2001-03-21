Şırnak şehitleri törenle uğurlanıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde düşen helikopterde bulunan ve isimleri tespit edilen 7 şehit için Şırnak'ta cenaze töreni düzenlendi.
Şenoba beldesinde düşen helikopterin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak otopsileri yapılan ve isimleri tespit edilen 7 asker için Şırnak 23. Tümen Sınır Komutanlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlandı. İsimleri tespit edilen şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker, şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut, şehit Binbaşı Koray Onay, şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener, şehit Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Erdoğan ve şehit Piyade Uzman Çavuş Zeki Koç için düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları, il yöneticileri ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.
Şırnak Şehitleri için askeri tören
Dün akşam saatlerinde Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 askerden 7'si için askeri tören düzenlendi.
Türkiye'yi yasa boğan haber dün akşam saatlerinde geldi.
Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanlığından kalkan Couger tipi askeri helikopter, yüksek gerilim hattını takıldı ve düştü. Helikopterin içinde bulunan 13 rütbeli askerimiz şehit oldu.
Şehit olan askerlerimizin isimleri şöyle:
Tümgeneral Aydoğan Aydın
Albay Oğuzhan Küçükdemir
Albay Gökhan Peker
Yarbay Songül Yakut
Binbaşı Koray Onay
Yüzbaşı İlker Acar
Yüzbaşı Nuri Şener
Başçavuş Mehmet Erdoğan
Uzman Çavuş Zeki Koç
Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak
Pilot Üstteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş
Başçavuş Fevzi Kıral
Pilot Uzman Çavuş Hakan İncekal
Şehit olan askerlerimiz için Şırnak'ta askeri tören düzenlendi. Burada düzenlenen törenin ardından 7 şehidin naaşı memleketlerine yollandı.
6 şehidin naaşı ise Ankara Adli Tıp Kurumu'na yollanacak.
Şehit olan askerlerimizin isimleri şöyle:
Tümgeneral Aydoğan Aydın
Albay Oğuzhan Küçükdemir
Albay Gökhan Peker
Yarbay Songül Yakut
Binbaşı Koray Onay
Yüzbaşı İlker Acar
Yüzbaşı Nuri Şener
Başçavuş Mehmet Erdoğan
Uzman Çavuş Zeki Koç
Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak
Pilot Üstteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş
Başçavuş Fevzi Kıral
Pilot Uzman Çavuş Hakan İncekal