Şırnak'ta askeri helikopter düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak’ta meydana gelen helikopter kazasında 13 askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada, 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü, Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde 13 personelin bulunduğu AS 532 COUGAR tipi bir helikopterin, kalkışından kısa bir süre sonra ilk alınan bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55 sularında kaza kırıma uğradığı bildirildi.

Açıklamada, “Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızın şehit olduğu bilgisi alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz” denildi.