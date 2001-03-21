Şırnak’ta hain saldırı: 2 şehit, 3 yaralı

Şırnak’ta hain saldırı: 2 şehit, 3 yaralı
10.6.2017 - 00:06

Türk Silahlı Kuvvetleti (TSK), Şırnak Merkez Milli Jandarma Tabur Komutanlığı unsurlarınca yürütülen operasyonda teröristler tarafından açılan ateşte 2 askerin şehit olduğunu, 1 asker ile 2 güvenlik korucusunun yaralandığını açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada, "9 Haziran 2017 tarihinde Şırnak Merkez Milli Jandarma Tabur Komutanlığı unsurlarınca Namazdağı/Sarıyayla mevkiinde yürütülmekte olan operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından açılan ilk ateşte iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile iki kahraman güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; tedavileri süren kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadesi kullanıldı.

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