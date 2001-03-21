Şırnak'ta şehit olan kahramanların isimleri açıklandı

Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında 13 asker şehit düştü. Türkiye, şehitlerin yasına boğuldu.
Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan Cougar tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü.
13 ŞEHİDİMİZ VAR
Düşen helikopterde aralarında yüksek rütbelilerin de bulunduğu 13 asker şehit oldu.
Şehit olan askerlerimizin isimleri şöyle:
Tümgeneral Aydoğan Aydın
Albay Oğuzhan Küçükdemir
Albay Gökhan Peker
Yarbay Songül Yakut
Binbaşı Koray Onay
Yüzbaşı İlker Acar
Yüzbaşı Nuri Şener
Başçavuş Mehmet Erdoğan
Uzman Çavuş Zeki Koç
Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak
Pilot Üstteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş
Başçavuş Fevzi Kıral
Pilot Uzman Çavuş Hakan İncekal