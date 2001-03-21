Şırnak’ta terör operasyonu: 21 gözaltı

Şırnak’ta terör operasyonu: 21 gözaltı
12.6.2017 - 00:41

Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya yardım, yataklık yapıp, finans sağladıkları ileri sürülen şahıslara yönelik 31 adrese ve 7 ruhsatsız maden ocağına düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada merkez, Cevizdüzü, Toptepe, ikizce köyleri ile Çobanbey ve Çukurhan mahalleleri bölgesinde, bölücü terör örgütüne yardım yataklık yapan ve teröre finans sağlayan şahıslara yönelik 31 ayrı adres ve 7 ruhsatsız maden ocağına eş zamanlı müşterek operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, operasyonda 21 şüphelinin gözaltına alındığına dikkat çekilerek, "İcra edilen operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 2 adet 9 milimetre çapında tabanca, 46 adet tabanca fişeği, 1 adet havalı tüfek, 6 adet av tüfeği, 76 adet av tüfeği fişeği, 1 adet pillere bağlı el yapımı patlayıcı uzaktan kumanda ateşleyicisi, 6 adet Kaleşnikof şarjörü, 30 adet Kaleşnikof mühimmatı, 1 adet dürbün, 1 adet silah üstü pointer, bin 75 karton kaçak sigara, 11 adet örgütsel fotoğraf ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

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