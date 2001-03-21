Şırnak'ta yaralanan uzman çavuş Ankara'da şehit oldu

28.5.2017 - 16:21

Şırnak'ta iki hafta önce PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz, şehit oldu.

Şırnak'ta, içinde bulunduğu zırhlı araca PKK'lı teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda yaralanan evli 1 çocuk babası Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz, tedavi için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavisi burada devam eden Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün şehit oldu.

ACI HABER VERİLDİ

Özlem Yılmaz'la evli olan ve 3 yaşında Eslem adında bir kızları bulunan Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz'ın şehitlik olduğu haberi üzerine Osmaniye'de babası Celal Yılmaz'ın evinin bulunduğu merkeze bağlı Sakızgediği Mahallesi girişine Türk bayrağı asıldı.

Kardeşi Metehan Yılmaz da uzman çavuş olan şehidin cenazesi, yarın Osmaniye'de toprağa verilecek.

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