Şişli’de korkutan yangın

Şişli’de bir gecekonduda yangın çıktı. Boş evde çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, sokağa dökülen mahalleli yangını adeta görüntüleme yarışına girdi.

Edinilen bilgiye göre, Şişli Piyalepaşa Bulvarı’nda Osman Ağa Yokuşu’ndaki bir gecekonduda saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar, gecekondunun yandığını görünce itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, mahalleli ise sokağa döküldü. Birçok vatandaşın yangını ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını cep telefonları ile görüntülemesi dikkat çekerken, bölgeden geçen bazı sürücülerin hızını kesmeden devam etmesi tehlike oluşturdu. İtfaiye ekipleri, evin içerisinde biri olma ihtimaline karşı çatının bir bölümünü keserek içeriye de müdahalede bulundu. Boş olduğu belirlenen ev, yoğun çalışmalar sonucu söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Ali Bakcan, yakın bir zamanda boşaltılan gecekonduda kimsenin oturmadığını, madde bağımlılarının evi kullanmış olabileceğini söyledi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Hüseyin Coşkun