Sivas - Gemerek'te trafik kazası: 3 yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Kartalkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Erdal Göktürk (45) yönetimindeki 50 EE 157 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan annesi Elmas Göktürk (66) ve çocuğu Mikail Göktürk (6) yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erhan Aksoy