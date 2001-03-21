Sokak ortasındaki dehşet kamerada

Avcılar'da husumetli olduğu genci sokak ortasında başından vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi. Sokak ortasında yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Avcılar'da yaklaşık 3 ay önce Dursun Güntemur (20) ile Barış D. (24) arasında uyuşturucu alışverişi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dursun Güntemur, Barış D.'yi bıçakla yaraladı. İddiaya göre yaşanan tartışmanın üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından Barış D., Dursun Güntemur'un Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi üzerindeki bir kıraathaneye girdiğini görünce çıkmasını beklemeye başladı. Kıraathaneden çıkan Dursun Güntemur'u takip etmeye başlayan Barış D., montuna sakladığı pompalı tüfeği çıkararak önünde yürüyen Güntemur'un kafasına 3 el ateş etti. Güntemur olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelinin kimliğinin Barış D. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Barış D.'yi bir süre evinde gizlediği öğrenilen Oğuzhan K. (31) gözaltına alındı. Ardından Barış D.'ye yardım ettikleri tespit edilen Engin S. (18) ve Ömer İ. (18) de gözaltına alındı.

'Onları da öldüreceği'

Zanlı Barış D. ise olaydan 3 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Barış D. adliyeye sevk edildi. Barış D. emniyetten çıkarıldığı sırada, “Zekeriya ve Mustafa Güreği de öldüreceğim. Öldürdüm, beni bıçakladılar” dedi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Güntemur'un arkasından giden Barış D.'nin montuna sakladığı tüfeği ateşlediği görülüyor. Güntemur yere yığılırken, Barış D. olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor. Çevredeki vatandaşların panik anı da kameralara yansıyor.