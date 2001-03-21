Sosyal medyada 'darbe oluyor' iddiası panik meydana getirdi

Dün gece ortaya atılan bir iddia kentte kısa süreli paniğe neden oldu. Başkent Ankara'da yeni bir darbe girişi oluyor haberi kısa sürede sosyal medyada yayılınca konu kısa sürede ilgi gördü. Bunun üzerine AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk konuyla ilgili kendi hesabından, 'Sakin olun değerli kardeşlerim, Her şey kontrol altında' yazarak konuyu kapatmış oldu.

Başkent Ankara'da gece ortaya atılan bir darbe girişimi dedikodusu ortalığı karıştırdı. AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, konuyla ilgili Twitter'dan, "Sakin olun değerli Kardeşlerim. Her şey kontrol altında" diye yazdı.

Başkent Ankara'da dün gece yarısından sonra sosyal medyada ortaya atılan yeni bir darbe girişimi iddiası ortalığı karıştırdı. Twitter'da yayılan haberler üzerine ise bazı vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu Beştepe'ye giderek bölgede fotoğraf çekip nöbet beklediler.



'SAKİN OLUN'



AK Parti, İstanbul milletvekili Metin Külünk ise Twitter'dan açıklama yaparak durumun sakin olduğu bildirdi. Külünk mesajında, "Sakin olun değerli Kardeşlerim. Her şey kontrol altında" diye yazdı.