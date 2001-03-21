Sözcü'den FETÖ taktiği cevap veremiyorsan belaltı vur

SÖZCÜ CEVAP VERMEDİ, ŞARAP VE TACİZ İDDİASINDA BULUNDU

Fehmi Koru'nun ifadesinin ardından Sözcü ve sahibi bugünkü manşetiyle cevap verdi. Manşetteki haberde Fehmi Koru'nun iddiaları yerine başka bir konu gündeme getirildi. Sözcü, Fehmi Koru'nun 1996 yılında Brüksel'de şarap için kadının birini taciz ettiğini ileri sürdü.