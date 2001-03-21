Su kanalına uçan LPG'li araç patladı

Su kanalına uçan LPG'li araç patladı
8.6.2017 - 15:44

Çorum’un Sungurlu ilçesinde su kanalına uçtuktan sonra beton duvara çarpan LPG’li otomobilde patlama meydana geldi. Kazada sürücü yaralı olarak kurtulurken 1'i bebek 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan-Çorum istikametine seyir halinde olan otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Kanalın beton duvarına çarpan otomobil patlayarak alev aldı. Otomobil sürücüsü kazayı yaralı olarak atlatırken, alev topuna dönen otomobilden çıkamadığı öğrenilen biri bebek 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Serkan Şansever

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