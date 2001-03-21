Suç makinesi son işinde yakayı ele verdi

23.3.2017 - 00:47

Kağıthane’de marketlere dadanan soyguncu, polis tarafından suçüstü yakalandı. Gasp ve soygun suçlarından çok sayıda aranması bulunan zanlının marketi soyduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Kağıthane Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde marketlere dadanan Hüseyin A. isimli soyguncu, son işinde yakayı ele verdi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, soyguncusu market soygunu sırasında suç üstü yakaladı. Zanlının soygunda kullandığı kurusıkı tabancaya da el konuldu. Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hüseyin A.’nın 5 ayrı gasp suçunda ve 2 market soygunundan aranması olduğu öğrenildi.

Zanlının marketlerde gerçekleştirdiği soygunlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde elindeki silahla market çalışanlarını tehdit eden zanlı, kasadaki paraları alıp hızla kaçıyor.

 

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