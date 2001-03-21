Süleyman Soylu operasyonların sürdüğü Kato Dağı'nda

28.5.2017 - 14:15

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde 19 Nisan’dan bu yana devam eden operasyonla ilgili incelemelerde bulunmak amacıyla Kato’ya gitti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak amacıyla Şırnak’a geldi. Bakan Soylu’yu Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu ve 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın karşıladı. Soylu, burada yetkililerden operasyonla ilgili bilgi aldıktan sonra incelemelerde bulunmak amacıyla helikopterle Kato Dağı bölgesine gitti.

Melih Yiğit
 

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