Süleyman Soylu'ya saldırı hazırlığındaki DHKP-C'li öldürüldü

Süleyman Soylu'ya saldırı hazırlığındaki DHKP-C'li öldürüldü
13.6.2017 - 14:57

Kadıköy'de terör operasyonu sırasında polisle çatışmaya giren DHKP-C üyesi İ.Ö. etkisiz hale getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Acıbadem Betül Sokağı'nda bir adrese özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi.

ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ

DHKP-C üyesi şüpheli ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucu şüpheli vurularak öldürüldü. Daha sonra çatışmanın yaşandığı yerde olay yeri inceleme çalışması yapıldı.

Şüphelinin cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

SOYLU'YA SALDIRI DÜZENLEYECEKTİ

Operasyonda ölü ele geçirilen terör örgütü DHKP/C üyesi İ.Ö'nün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğunun tespit edildiği bildirildi.

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