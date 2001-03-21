Şüpheli araçtan silah ve uyuşturucu çıktı

Adıyaman’da, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin durumundan şüphelendiği otomobil içerisinden bir adet pompalı av tüfeği ile uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Gölbaşı Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalar kapsamında otomobil içerisinden bir adet pompalı av tüfeği ile tüfeğe ait 9 adet fişek ve 3 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken otomobil içerisinde bulunan M.B, isimli şahıs ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir