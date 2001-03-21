Suriye sınırında özel güvenlik bölgesi

30.5.2017 - 21:07

Suriye sınırındaki bazı bölgeler olası tehlikelere karşı Gaziantep Valiliğince 15 gün boyunca Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinde, 29 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayıp, 12 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de bitecek şekilde (15) gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 29 Mayıs 2017 - 12 Haziran 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır’’ ifadelerine yer verildi.

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