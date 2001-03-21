Suriyeli kızın Türk gençlerine evlilik tuzağı

Suriyeli kızın Türk gençlerine evlilik tuzağı
10.6.2017 - 11:41

Suriyeli göçmen Emira Mahmod ile anne ve babası olarak tanıştırdığı iki dolandırıcı, Türk gençlerini evlilik oyunuyla soyup, kaçıyor.

Sabah Gazetesi'nden Mustafa Kaya'nın haberine göre, Suriye'den Türkiye'ye sığınan bir çete, evlilik yapmak isteyen gençleri dolandırıp kaçıyor. Damat adaylarına aile pozu vererek güven sağlayan çete, 21 yaşındaki Suriyeli Emira Mahmod'u dini törenle evlendiriyor.

10 BİN TL BAŞLIK PARASI

Sahte anne-baba, evlilik karşılığı 7-10 bin TL başlık parası alıyor.Taze gelin ise düğün yapılıp altınlar takıldıktan sonra kaçıyor. Bazen de damatları atlara verilen sakinleştirici ilaçla uyutarak ortadan kayboluyor.

SON MAĞDUR BİR GARSON

Son mağdur garson Ahmet Cebi, "Emira'nın sözde anne ve babasıyla tanıştık. Düğün yaptım; anne ve babasına 10 bin TL verdim, 35 bin TL'lik takı taktım. Düğün sonrası ailesini Adana'ya gitmeleri için otogara bıraktım. Eşimle alışverişe gittik. Mağazadan çıkmadı. Kameralara bakınca anladık ki başörtü ve giysisini çıkarıp altın ve paralarla kaçmış" dedi.

Cebi'nin bir TV kanalına çıkmasıyla birlikte, Emira Mahmod'un, Rıfat Güneş ve engelli bir gençle birlikte çok sayıda kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.

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