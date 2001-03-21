Suriyeliler birbirine girdi

27.3.2017 - 01:11

Adana'da çadırlarda kalan Suriyeliler arasında tarlada çalışma meselesi yüzünden çıkan satırlı, bıçaklı, sopalı kavgada 2'si kadın 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçan yaklaşık 30 aile, Karayusuflu Mahallesi'nde boş bir araziye çadır kurarak buraya yerleşti. Suriyeliler geçimlerini sağlamak için de tarım işçisi olarak çalışmaya başladı.

7 kişi yaralandı

Bugün sabah saatlerinde ise tarlaya kimin gideceği yönünde ve çalıştıklarının parasını alma konusunda tartışma çıktı. Tartışma sonrasında bir grup Suriyeli kendilerine tarlada iş bulan şahsın değişmesini istedi. Bunun üzerine büyüyen tartışma satırlı, bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si kadın 7 kişi yaralandı. Kavgayı gören vatandaşlar ise polise olayı haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı önledi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan bir kadının kafasına satırla vurulduğu ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Polis olaya karışan kişileri belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Bazı Suriyelilerin çadırları toplayarak gittiği görüldü.

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