Sürüye saldıran kurtlar 63 koyunu telef etti

Van'ın Başkale ilçesinde merada otlatılan sürüye saldıran kurtlar, koyunlardan 63'ünü telef etti, 18'ini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Oğulveren Mahallesi'ndeki vatandaşlara ait koyun sürüsü, buraya yaklaşık 5 kilometre mesafedeki merada otlatılırken kurtların saldırısına uğradı.

Vatandaşlardan Ziyattin Toprak, yağmur ve fırtına nedeniyle sürünün ikiye ayrıldığını belirterek, "Kurtların saldırdığını gören çoban haber verince, bölgeye giderek kaybolan koyunları aramaya başladık. 20 kişilik ekiple yaklaşık 5 kilometrelik alanı taradık. 4 saatte sürüyü topladık. Ancak 63 koyunu telef, 18 koyunu da yaralı halde bulduk." dedi.

Mahalleli, telef olan koyunları bir araya toplayarak, kepçe yardımıyla gömdü.