Sürüye yıldırım düştü 52 hayvan telef oldu

30.5.2017 - 00:42

Bursa'nın Keles ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 52 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Düvenli Mahallesinde hayvancılık ile geçimini sağlayan Ramazan Kılıç, oğlu Emre Kılıç ile birlikte yaklaşık 250 küçükbaş hayvanını otlatmaya gitti. Hayvanların otladığı sırada aniden bastıran sağanak yağışın ardından araziye yıldırım isabet etti. Kılıç, o sırada yanında bulunan oğlu ile birlikte ağaç altına sığınırken, yıldırım düşmesi sonucu 52 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay yerine gelen ilçe tarım müdürlüğü ekipleri gerekli incelemeyi yaptı.

İdris Altun

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