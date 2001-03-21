Tadilat yaparken tavandan havan mermisi düştü

Tadilat yaparken tavandan havan mermisi düştü
12.6.2017 - 00:58

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir aile, yeni taşındığı evde tadilat yaparken tavandan yere patlamamış havan mermisi düştü.

Edinilen bilgiye göre, Vehbibey Mahallesi 13 Nisan Caddesi’ndeki bulunan evlerine tadilat yapan bir aile, evin bahçesi bölümdeki kümesi yerinden çıkardıkları anda tavandan patlamamış havan mermisi düştü. Büyük şaşkınlık yaşayan aile üyeleri, hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bomba imha ekibine haber verdi. K9 köpeğiyle yapılan incelemenin ardından tarihi havan topu evden alınarak imha edilmek üzere mahalleden uzaklaştırıldı.

"HEMEN POLİSİ ARADIK"

Ev sahibi Deniz S. yaptığı açıklamada, “Evin bahçesinde bulunan bölümde bir tavuk kümesi vardı. Eşim o kümesi yerinden söküp dışarı çektiği anda bu patlamamış havan topu ahşap zemine düştü. Hemen polisi aradık. Çok şükür ki herhangi bir olumsuz yaşanmadan bomba polis tarafından götürüldü” dedi.

"EVDE BİR KÜP DOLUSU ALTIN BULDUĞUMUZA DAİR ASILSIZ SÖYLENTİLER OLDU"

Kendilerinden önce evi kiralayan bir ailenin antikacı olduğunu öğrendiklerini kaydeden Deniz S., “Evin eski sakinlerini aradım. O da, eşinin antikacı olduğunu ve o patlamamış tarihi havan topunu eşinin oraya koymuş olabileceğini söyledi. Ama beni asıl üzen, polisler geldiğinde mahalledeki komşularımız da evde bir küp dolusu tarihi altın ve sikke bulduğumuza ilişkin asılsız söylentileri oldu. Neyse ki Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekipleri sayesinde olay kısa sürede aydınlatıldı” diye konuştu.

Suat Salgın

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