Takım elbiseli hırsız kamerada

Takım elbiseli hırsız kamerada
11.6.2017 - 13:51

Bursa'da servis aracını soymaya kalkan takım elbiseli hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki servis minibüsünün yanına geldi. İlk önce etrafı kontrol eden şüpheli, ardından minibüse girmeye çalıştığı sırada camın demirini söktü. Daha sonra aracın diğer tarafındaki demirini söken şüpheli, oradan içeriye girdi. Yaklaşık 10 dakika içeride araştırma yapan hırsız bir şey bulamayınca minibüsün kapısını içeriden açarak kaçtı. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah iş yerine gelen araç sahibi minibüsün kapısını ve camlarını açık görünce hemen polise haber verdi. Polis ekipleri güvenlik kamerasını izleyerek, şapkalı hırsızı yakalamak için soruşturma başlattı.

İş yeri sahibi Gökhan Setsoy, "Dün gece saat 02.00'da takım elbiseli bir arkadaş burada duran bir minibüsü kontrol ediyor ve kimsenin olmadığını görüyor. Aslında burası çok işlek bir cadde polisiyle yayasıyla. Ama kendinden emin hareketleriyle önce minibüsün demirlerini çıkartıp camları tek tek kontrol ediyor. Sol taraftaki camın açık olduğunu görünce oradan içeriye giriyor. Yaklaşık 6-7 dakika içeride araştırma yaptıktan sonra kapıyı açıp çıkıyor. Polis ekiplerinden daha çok hassasiyet istiyoruz" dedi.

Serkan Akkuş

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