Taksi içindeki yolcularla takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

22.3.2017 - 10:20

Kadıköy’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişide yaralandı.

E-5 Karayolu Ankara istikameti Uzunçayır mevkiinde meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 04.30 sıralarında seyir halinde olan 34 TKA 54 plakalı taksi sürücüsü Uğur Şahin henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan beton bloklara çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle takla atan taksi içerisinde sürücü Uğur Şahin ve beraberindeki iki yolcu olduğu yerde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri taksi içerisinde sıkışan sürücü ve yolcuları kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucunda sürücü Şahin ve kadın yolcu sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Otomobil içerisinde sıkışan diğer kadın yolcu ise yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından taksi içerisinden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incemeler sonucunda kadın yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hayatını kaybeden yolcunun cansız bedeni sağlık ekipleri tarafından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücü Uğur Şahin ve ismi öğrenilemeyen diğer yolcu ise çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Cenk İşver - Oğuzcan Yazar

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