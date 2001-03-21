Tapudaki rüşvet çetesi kameraya takıldı

Bir müştekinin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada 6 ay süreyle fiziki ve teknik takip yapıldı. Tapudaki rüşvet pazarlığı, gizli kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Gözaltına alınan 6'sı kadın, 14'ü tutuklu toplam 52 sanık hakkındaki iddianame tamamlandı ve 'zincirleme şekilde rüşvet almak vermek' ile örgüt üyeliği suçlarından 24 yıla kadar değişen hapis istemleriyle dava açıldı.

MİKTAR BELİRLENEMEDİ

İddianamede, rüşvet çarkında kamu gücünü kendi güçleri gibi kullanan sanıkların, vatandaşların işlemlerini yapmak için yemek ısmarlattıkları, hediye aldırdıkları, faturalarını yatırttıkları, işe geliş gidişlerde kendilerini araçlarla istedikleri yerlere bıraktırdıkları aktarıldı. Tapudaki rüşvet çetesinin, satış işlemi yapılmamış arsalarla ilgili bilgileri emlakçıları ulaştırdıkları hatta bazı arsaların satışlarından komisyon aldıkları belirtildi. Bazı memurların aldıkları rüşveti masalarında saklanma ihtiyacı duymadan saydıkları anlatılan iddianamede çekmecelerin hep yarı açık vaziyette olduğu, rüşvet almak istemeyen temizlikçileri bile rüşvet almaları için zorladıkları öne sürüldü. Sanıkların 1.5 yılda toplam ne kadar rüşvet aldıkları ise tespit edilemedi.

'AL CEBİNE KOY, KURBAN OLAYIM'

Tapelerde rüşvet almak istemeyen sözleşmeli temizlik görevlisi Mustafa Y. ile çetenin elebaşısı olduğu iddia edilen Kemal Ç. ve Özgür Y. arasında şu konuşma geçtiği ileri sürüldü:

Kemal Ç.: Al cebine koy, al. Kurban olayım al

Özgür Y: Sen almıyorsan bana ver Mustafa

Mustafa Y: ....

Özgür Y: Konuşma ya, adam al diyorsa alacaksın

Kemal Ç: Aynen öyle

Özgür Y: Öyle rast gelmez

Mustafa Y.'nin bu konuşmanın ardından içinde para olduğu değerlendirilen beyaz kağıdı arka sol cebine koyduğu kamera kayıtlarında yer aldı.