Tarsus’ta 7 ay önce başlayan kazı gizemini koruyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde 82 Evler Mahallesi’nde 7 aydır süren gizemli kazı, merak uyandırmaya devam ediyor.

Mersin'de 8 bin yıllık köklü tarihiyle dikkat çeken medeniyetler beşiği Tarsus ilçesi, son yılların en gizemli kazı efsanesine ev sahipliği yapıyor.

82 Evler Mahallesi'nde, gecekondu türündeki bir evde bir polis memurunun defineciler tarafından öldürüldüğü iddiasıyla başlayan ve polislerin yoğun güvenlik önlemi aldığı arkeolojik kazı, tam 7 aydır devam ediyor. Dört evin avlusunda yaklaşık 150 metrekarelik bir alanda devam eden kazı alanının görüntüsü alınmaması için her yer mavi branda ve tel örgü ile çevrildi.

7 ay önce başlatılan kazı çalışmalarının sadece Ankara’dan gelen özel ekip tarafından yürütülmesi ve kamuoyuna resmi bir açıklama yapılmaması çeşitli spekülasyonlara neden oldu. Gizemli kazı, Danyel Peygamberin veya Roma İmparatoru Dakyanus’un hazinesinin çıkarıldığı yönünde çeşitli şehir efsanelerine yol açmış bulunuyor.

Kazının ilk başladığı günlerde çevredeki binalara keskin nişancıların yerleştirildiği, evin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışında ise tam donanımlı özel hareket polisinin aldığı önlemler, bölgede oturan vatandaşların aşırı tepkisini çekince güvenlik önlemi hafifletildi. Nöbetçi polisler çevreyi sürekli kontrol ederken, kazının ne zaman biteceği ise söylenmiyor.

Esrarengiz kazı konusunda yetkililer herhangi bir açıklama yapmazken mahalleli ise kazının 7 aydır devam ettiğini ve güvenlik önlemleri olduğunu, kimsenin o bölgeye yaklaştırılmadığını söyledi.

Elif Ayşenur Bay - Nuri Pir