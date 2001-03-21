Tartıştığı arkadaşını bıçakladı

Samsun’da tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs adliyeye çıkarıldı.

Olay, İlkadım ilçesine bağlı Kılıçdede Mahallesi Kefeli Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş oldukları öğrenilen U.G. ve S.C. birlikte alkol aldı. Daha sonra aralarında tartışma çıkan ve kavga eden şahıslardan U.G., yanında bulundurduğu bıçağı çıkartarak arkadaşı S.C.’yi sırt ve bel kısmından yaraladı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan S.C’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, arkadaşını bıçaklayan şahsı yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan U.G., Samsun Adliyesine sevk edildi.