Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

SİNOP’ta 27 yaşındaki Şengül Y., tartışma sırasında aynı yaştaki eşi Necip Y.'yi bıçaklayarak öldürdü.

Olay Sinop’ta meydana geldi. Merkeze bağlı Bektaşağa Köyü’nde oturan Necip Y. ile Şengül Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Şengül Y., mutfaktan aldığı bıçakla, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Necip Y., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şengül Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.