Tatilcileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 17 yaralı

26.5.2017 - 14:45

Balıkesir'de tatilcileri taşıyan tur midibüsü şarampole devrildi. Kazada 17 kişi yaralandı.

Balıkesir-Edremit kara yolunun 44. kilometresinde, tatilcileri taşıyan 34 VT 9851 plakalı tur midibüsü kaza yaptı. İstanbul'dan körfez bölgelerine gittiği öğrenilen arac, sürücü C.G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı. Kazada 17 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kazada, araçtan çıkarılan yaralılar, İvrindi, Edremit ve Havran'daki hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Taşkın Sarıca
 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret