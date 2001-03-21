Tatilcileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 17 yaralı

Balıkesir'de tatilcileri taşıyan tur midibüsü şarampole devrildi. Kazada 17 kişi yaralandı.

Balıkesir-Edremit kara yolunun 44. kilometresinde, tatilcileri taşıyan 34 VT 9851 plakalı tur midibüsü kaza yaptı. İstanbul'dan körfez bölgelerine gittiği öğrenilen arac, sürücü C.G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı. Kazada 17 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kazada, araçtan çıkarılan yaralılar, İvrindi, Edremit ve Havran'daki hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Taşkın Sarıca

