Telefon dolandırıcısından pişkin cevap

Kastamonu’da yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası ile 10 bin TL civarında nakit para alan telefon dolandırıcısı, adliye girişinde aldıklarını sahiplerine iade ettiğini söyledi. Telefon dolandırıcısı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun il merkezinde iki kişiden ve İhsangazi ilçesinden bir kişiden yaklaşık 100 bin TL ziynet eşyası ile 10 bin TL civarında nakit para alan telefon dolandırıcısı, Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakın takibe alındı. Asayiş ekipleri, güvenlik kamerası ve tanıkların ifadeleri doğrultusunda önce telefon dolandırıcısının eşkalini belirledi. Ardından telefon dolandırıcısına yakın takibe alan Asayiş ekipleri, üç kişiyi dolandırdığı ileri süren Y.D.’yi yakaladı. Y.D.’nin kaldığı evde aramada yapan asayiş ekipleri, evde bir miktar ziynet eşyası ile bir miktar nakit paraya da el koydu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen telefon dolandırıcısı Y.D., adliye girişinde gazetecilere aldığı paraları ve ziynet eşyalarını sahiplerine iade ettiğini söyledi. Y.D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.