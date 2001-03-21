Televizyonda itiraf edilen cinayetle ilgili aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar’da, 8 ay önce ortadan kaybolan 16 yaşındaki Hatice T.’nin, annesinin bir televizyon programında itirafının ardından başlatılan soruşturma kapsamında aranan Soner A., Denizli’de yakalandı.

Afyonkahisar’da 8 ay önce kaybolan ve annesinin bir televizyon programında öldüğünü itiraf etiği Hatice T.’nin öldürülmesine yönelik soruşturma sürüyor. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliğin gelen ihbarı değerlendiren ekipler, katil zanlısının Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesinde olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, Soner A.'yı, gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan Soner A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Soner A., sorgulanmak üzere Afyonkahisar’a gönderildi.

Medeni Topaloğlu