TEM'de emniyet şeridinde duran araca arkadan çarptı: 8 yaralı

Düzce TEM Otoyolu Gölyaka mevkinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Kazada sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza TEM Otoyolu Gölyaka mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Hayrican Dündar idaresinde ki 52 KJ 488 plakalı otomobil emniyet şeridinde bulunan Süleyman Baka idaresinde ki 37 HD 736 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki otomobil birbirine girdi. Kazada otomobillerin içinde bulunan 8 kişi yaralanırken iki kişi araçlarında sıkıştı. İtfaiye ekipleri ilk olarak ön araçta bulunan sıkışan bayan yaralı kurtardı. Kurtarma çalışmaları sırasında kadın feryat etti. Yaralı kadın çıkartılıp ambulansa konulmasının ardından arka araçta bulunan sürücü Hayrican Dündar sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kazada 52 KJ 488 plakalı aracın içinde bulunan sürücü Hayrican Dündar ile yolcular Barış Demir, Anıl Doğan, Selin Yörük ile 37 HD 736 plakalı aracın içinde bulunan sürücü Süleyman Baka ile yolcular Habibe Baka, Ayşegül Baka ve Murat Baka yaralandılar. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Düzce’de ki çeşitli hastanelere kaldırılırken Jandarma ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Kaza yapan araçlar daha sonra çekici yardımı ile çekilerek yol tamamen trafiğe açıldı.