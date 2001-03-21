TEM'de feci kaza: 1 ölü

TEM Otoyolu İSTOÇ önünde 2 arkadaşıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Suriyeli çocuğa araba çarptı. Çarpma sonucu çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21:30 sıralarında Bağcılar TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İSTOÇ önünden 2 arkadaşıyla birlikte karşı istikamete geçmeye çalışan Suriyeli Muhammed Şilaş’a otomobil çarptı. Önden giden arkadaşları yoldan karşıya geçerken, 5 yaşındaki Suriyeli Muhammed Şilaş, İkitelli istikametine gitmekte olan Murat K. idaresindeki 34 DLA 58 plakalı otomobilin altında kaldı. Otomobilin çarpması sonucu yola savrulan Suriyeli Muhammed Şilaş ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Muhammet Şilaş’a yaptıkları müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi yapılan incelemelerin ardından, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü gözaltında, araç ise trafikten men

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, 5 yaşındaki Suriyeli Muhammet Şilaş’a çarpan aracın sürücüsü Murat Konukpınarı gözaltına aldı. Kazaya karışan aracın daha önce muayenesi olmadığı için 5 defa ceza uygulandığı ve araç sürücüsü Murat Konukpınar'ın aracını trafikten men edildiği öğrenildi. Kaza sonrası araç çekici ile emniyetin otoparkına çekildi.

Selim Bayraktar