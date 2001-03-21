TEM'de şok eden bonzai krizi

Bu görüntüler İstanbul Sultanbeyli'de çekildi.

Sultanbeyli'de TEM otoyolu kenarında kullandıkları uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçen gençler kameralara yansıdı. Polis ekipleri bölgede uyuşturucu madde kullanan 8 kişiyi gözaltına aldı.

İHA'nın haberine göre Sultanbeyli'de kameralara yansıyan bir görüntü uyuşturucu batağındaki gençlerin içler acısı halini bir kez daha gözler önüne sererken olay yerine gelen polis uyuşturucu madde kullanan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre; Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi TEM otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda sentetik uyuşturucu bonzai kullanan gençler kendilerinden geçti. TEM otoyolu kenarında uzanan gençleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis önce uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçenlere müdahale etti.

Çevrede incelemelerde bulunan polis ekipleri burada uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar polis merkezine götürülürken gençlerin ibretlik halleri kameralara yansıdı.



Kameralara yansıyan görüntülerde uyuşturucunun etkisindeki bir gencin TEM oto yolu kenarında yattığı görülüyor. Bir diğer gencin de az ileride kendinden geçmiş halde oturduğu kameralara yansıyor. Görüntülerde olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polisin bonzainin etkisindeki gençlere yardımcı olmaya çalıştıkları görülüyor.

Yaşları 16 ile 20 arasında değişen gençlerin hali yürek burktu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Gençler ambulansla hastaneye götülürken polis inceleme başlattı.