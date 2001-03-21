Tendürek Dağı'nda 20 terörist öldürüldü

26.5.2017 - 13:46

Tendürek'te 20 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tendürek Dağı'nda yürütülen operasyonda ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik hava harekatında 20 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince, anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu saat 00.07-00.28 saatleri arasında Tendürek Dağı bölgesine operasyon düzenlendi.

Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik hava harekatı ile yürütülen operasyonda, 20 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Hava harekatında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağara ve üç silah mevzisi imha edildi.

Dün Tendürek bölgesinde yürütülen operasyonda 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret