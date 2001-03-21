Tendürek ve Şemdinli'den acı haber geldi: 5 şehit

Tendürek ve Şemdinli'den acı haber: 5 şehit

Tendürek Dağı kırsalında çatışmanın devam ettiği belirtildi

TSK'dan yapılan açıklamada Tendürek'teki operasyonda 3 asker ve 1 korucunun şehit olduğu, Şemdinli'de ise 1 askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Kuzey Irak'a yönelik hava harekatı düzenlendiği ve PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı kırsalında bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu 3 asker şehit oldu, 1 korucu şehit oldu 4 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde PKK’lı teröristlerin yol keserek tırları ateşe verdikleri bölgede operasyon başlatıldı. Bölgede sürdürülen operasyon sırasında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Tendürek Dağı kırsalında çatışmanın devam ettiği belirtildi.