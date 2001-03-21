Terör örgütüne bir darbe daha! Ağılda bulundu

3.6.2017 - 17:48

Türk silahlı Kuvvetleri (TSK), Şemdinli/Tekeli-Mağaraönü bölgesinde bulunan ağılda yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34.Hudut Tugay Komutanlığı hudut emniyet unsurları tarafından 03 Haziran 2017 tarihinde Şemdinli/Tekeli-Mağaraönü bölgesinde bulunan ağıldan şüphelenilmesi üzerine, savcı talimatı ile bölgede arama tarama faaliyeti icra edildiği ve ağıl içerisinde gizlenmiş ve gömülmüş olarak silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Aramalarda, 1 adet HK-23 makineli tüfeği, 2 adet biksi makineli tüfeği, 3 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği ve şarjörü, 1 adet 12,7 mm doçka çatal ayağı, 1 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf.(çatal ayaklı) ve iki adet şarjör ile 28 adet mühimmatı ele geçirildi.

Uğur Kan Yüksek

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