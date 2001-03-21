Terör örgütüne bir darbe daha

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bir mağara içinde gizlenmiş PKK terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Uludere ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce yapılan operasyonda Uzungeçit Köyü Mağarapınarı bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü tarafından bir mağara içerisine gizlenmiş; 9 adet RPG-7 Roket atar anti-tank mühimmatı, 5 adet RPG-7 Roket atar anti-personel mühimmatı ve 17 adet RPG-7 Roket atar sevk fişeği ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

Melih Yiğit