Terör örgütüne büyük darbe

Terör örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Diyarbakır'da Bayrak-41 Şehit J.Asb.Kd.Çvş. Tolga TOPÇUOĞLU Müşterek Operasyonu kapsamında yürütülen çalışmalarda çok sayıda mühimmat ve terörist ölü ele geçirildi.
Söz konusu operasyon kapsamında 20 Mart 2017 Pazartesi günü icra edilen temas araması faaliyeti esnasında;Lice ilçesi Şenlik Köyü Akçapınar Mezrası mülki sınırlar içerisinde 19 Mart 2017 Pazar günü 2 farklı yerde bir grup BTÖ mensubu ile sağlanan silahlı çatışma neticesinde 6 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede havanın aydınlamasıyla birlikte yapılan temas araması neticesinde sığınak civarındaki arazi kesiminde, 2 terörist daha ölü ele geçirilmiş Lice ve Kulp ilçelerinde BTÖ mensuplarına ait 2 ayrı sığınak içerisinde yapılan detaylı aramada;omuzdan atılan ısı güdümlü portatif alçak irtifa hava savunma sistemi olduğu değerlendirilen 1 adet (tetik tertibatı ile termal bataryası mevcut olan) SA-18 Grouse füzesi, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet PKMS (bixi) makinalı tüfeği, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 6 adet el bombası, 396 adet muhtelif fişek,3 adet EYP ateşlemede kullanılan basma düzenek, 8 adet Alfa Fire alıcı, 3 adet ateşleme anahtarı, 17 adet elektrikli fünye, 3 adet 8’li pil bloğu, 5 adet 4’lü pil bloğu, 1 adet Yaesu sabit telsiz, 2 adet Yaesu El Telsizi, 1 adet ses kayıt cihazı ele geçirilmiş. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince tespit edilen sığınaklar kullanılamaz hale getirilerek sığınaklar içerisinde bulunan örgütsel doküman ve giyim malzemesi ile 1,220 kg muhtelif yiyecek maddesi ve çok sayıda yaşam malzemesi yerinde imha edilmiş, Cumhuriyet Savcılığından alınan adli arama kararına istinaden icra edilen adli arama faaliyetleri neticesinde BTÖ’ye lojistik destek sağlayarak işbirlikçilik yaptığı gerekçesi ile 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış.