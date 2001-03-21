Terör örgütüne büyük darbe

Terör örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Diyarbakır'da Bayrak-41 Şehit J.Asb.Kd.Çvş. Tolga TOPÇUOĞLU Müşterek Operasyonu kapsamında yürütülen çalışmalarda çok sayıda mühimmat ve terörist ölü ele geçirildi.

Konu ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada; ''Kulp, Lice, Hani ilçeleri kuzeyi ile Bingöl il hududu arasında barınan ve kış üslenmesine giren, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, BTÖ ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla 05 Mart 2017 Pazar günü saat 05.00’dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-41 Şehit J.Asb.Kd.Çvş. Tolga TOPÇUOĞLU Müşterek Operasyonu başarıyla devam etmektedir.