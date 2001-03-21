Teröristin imha etmek istediği bombalar elinde patladı

30.3.2017 - 00:06

İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen patlamada ölen teröristin, polise yakalanma korkusuyla imha etmeye çalıştığı bombaların elinde patladığı bildirildi.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı 254 Sokak'ta gece saat 02.00 sıralarında patlama meydana gelmişti. Patlamada bir terörist ölü, bir terörist ise yaralı olarak ele geçirilmişti. Konu ile ilgili olarak çok çaplı soruşturma başlatılırken, teröristlerin yapılan kimlik tespitlerinden sonra bombalı saldırıya yardımcı olan ve irtibatlı 10 şüpheli daha polisin gün boyu yapmış olduğu operasyonlar ile yakalandı.

Şüphelilerin alınan ifadelerinde ölen teröristin İzmir'e Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden eylem yapmak amacıyla geldiği ancak polisin çok sık tedbir aldığı ve devamlı operasyon yapmasından dolayı yakalanma korkusu ile üzerinde bulunan bombaları sakin bir alanda imha etmek isterken bombaların yanlışlıkla elinde patladığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin sorgusu İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor.

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