Teröristler işte böyle teslim oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 2'si kadın olmak üzere 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele operasyonlarında ortaya konan kararlı tutum ve baskısıyla birlikte bölücü terör örgütünün ağır kayıplar verdiğini, kendi elemanları üzerindeki etkisini ve kontrolünü kaybettiğini bildirdi.

TSK, terörle mücadele operasyonları kapsamında ortaya konan kararlı tutum ve uygulanan baskı ile örgütün ağır kayıplar verdiğini, örgütün sözde lider kadrosunun bu durumdan kurtulmak için alt kadrolara sürekli eylem yapın baskısında bulunduğunu ancak isteklerinin sonuçsuz kaldığını kaydetti.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Örgüt kadroları arasında büyük ihtilafların özellikle alt seviyelerde bulunan teröristler arasında huzursuzlukların yaşandığı, anılan teröristlerin örgüt içindeki akıbetleri hakkında son derece karamsar oldukları görülmektedir. Bölücü terör örgütünün kendi elemanları üzerindeki etkisini ve kontrolünü kaybettiğine dair çarpıcı birçok örnekle karşılaşılmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Tunceli’de örgüt içinde yasak olmasına ve öğrenildiğinde kişilerin infaz edilmesiyle sonuçlanan cezalar verilmesine rağmen yaşanan yasak ilişki sonucu hamile kalan bir kadın terörist, kendisinin ve bebeğinin infaz edilmesini engellemek için güvenlik güçlerine sığınmıştır. Son örnek ise dün tarihinde Hakkari’de yaşanmıştır.

4 terörist teslim oldu

34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurlarına Hakurk kampından yaşadıkları insanlık dışı muamelelere ve baskıya dayanamayarak kaçan 2 erkek terörist Şemdinli kırsalında, 2 bayan terörist ise Şemdinli Gedik Tepe mevkinde olmak üzere toplam 4 bölücü terör örgütü mensubu silahsız ve teçhizatsız olarak kendi istekleri ile teslim olmuşlardır. Devletin şefkatli kollarına sığınan teröristlere, yiyecek ve içecek verilmiş, ilk sorgularının ardından kolluk güçlerine teslim edilmiştir. Karşılaşılan bu ve benzeri olaylar; Türkiye Cumhuriyeti devletinin, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere tüm organlarıyla vermiş olduğu kararlı mücadelenin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilinmelidir ki; Türk Silahlı Kuvvetleri vatanımız ve milletimize karşı doğabilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güce sahiptir, her zaman devletinin ve milletinin emrindedir” denildi.

İlker Turak

