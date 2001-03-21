Teröristler kimliklerini bırakıp kaçtılar

Teröristler kimliklerini bırakıp kaçtılar
9.6.2017 - 17:22

Diyarbakır’ın Çermik ilçesi kırsalında 3 şüpheli şahsın görüldüğü istihbaratı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, terör örgütüne ait silah, mühimmat ve terörist kimlikleri ele geçirdi.

Çermikte silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Çermik ilçesi Konuksever ve Bayırbağı köyleri karayolu ayrımında, 3 şüphelinin görüldüğü yönünde istihbarat alınması üzerine, 7 Haziran’da saat 19.30 sıralarında operasyonel faaliyet gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyon sırasında güvenlik güçlerini fark eden şüphelilerin silah ve malzemelerini olay yerinde bırakarak, kaçtıklarının tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Havanın aydınlanmasıyla beraber gerçekleştirilen detaylı arama neticesinde, 2 adet bölücü terör örgütü kimlik kartı, bir adet RPG-7 roketatar, 4 adet roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, bir adet el bombası, 109 adet muhtelif fişek, bir adet el dürbünü, bir adet radyo ve EYP yapımında kullanılan TOL serisi devre kartı, 7 adet EYP düzeneği, 9 adet elektrikli fünye, 5 adet elektronik devre kartı, bir adet uzaktan kumanda, bir adet EYP yapımında kullanılan saat, 10 metre kablo, 7 adet pil bloğu, birtakım terörist kıyafeti, 2 adet sırt çantası, 2 adet not defteri, bir adet şemsiye, bir adet panço, 2 adet uyku tulumu ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.
 

 
 
Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret