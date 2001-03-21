Teröristlerle güvenlik güçleri arasında sıcak temas

5.6.2017 - 00:51

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında kısa süreli çatışma yaşandığı bildirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Nazımiye ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan baz istasyonunun bulunduğu bölgeye yakın bir mevkide, terör örgütleri tarafından döşendiği değerlendirilen EYP küçükbaş hayvanların basması sonucu infilak ettiği olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, bahse konu bölgeye olay yeri inceleme ekipleri ve bomba uzmanları sevk edilmiştir. Olay bölgesinde gerekli çalışmalarını yapan güvenlik güçlerimize terör örgütü mensuplarınca saldırı girişimi olmuş, güvenlik güçlerimizin anında karşılık vermesiyle kısa süreli çatışma yaşanmıştır" denildi.

Terör örgütü mensuplarının ateş açtığı bölge ve tahmini kaçış güzergahlarının tank atışları ile ateş altına alındığı da belirtilen açıklamada, bölgede terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonun devam ettiği kaydedildi.

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