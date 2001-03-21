Tır 8 otomobili işte böyle biçti

5.6.2017 - 09:17

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen tır kazasının MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza dün, D-130 Karayolu Karamürsel merkez kavşağında meydana geldi. Yalova yönüne giden Turgay Kılıçlı idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşarak aracın kontrolünü yitirmesi neticesi karşı şeride geçerek ardı ardına otomobillere çarptı. Tır 8 otomobile çarptıktan sonra ağaçlara vurarak durabildi. Kaza anı ise mobese görüntülerine yansıdı.

Kaza sonrası tırla birlikte 8 araç kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

Uğur Buber

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