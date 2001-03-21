Tır alt geçitte sıkışıp kaldı

3.6.2017 - 16:58

Aydın’da iş makinesi taşıyan bir tırın sürücüsü yüksekliği hesaba katmayınca alt geçitte sıkışıp kaldı. Köprünün altında sıkışıp kalan tır ve üzerindeki iş makinesi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Aydın’da iş makinesi taşıyan bir tırın sürücüsü yüksekliği hesaba katmayınca alt geçitte sıkışıp kaldı. Köprünün altında sıkışıp kalan tır ve üzerindeki iş makinesi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Olay Söke-Ortaklar yolu otoban bağlantı ayrımındaki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Söke istikametinden Ortaklar yönüne iş makinesi taşıyan tır, otoban alt geçidinden geçmek istediği sırada tırın üzerine yüklü iş makinesi alt geçide sıkıştı. Yaşanan ilginç kaza nedeniyle yolda trafik akımı bir süre kontrollü sağlanırken iş makinesi ile tır kurtarıldıktan sonra trafik normale döndü. Alt geçitte sıkışan iş makinesinde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

İbrahim Kılınç

 

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