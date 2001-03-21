Trabzon’da bir garip olay

3.6.2017 - 00:58

Trabzon’un Sürmene ilçesinde yaşlı bir vatandaş elinde tüfek ve benzin bidonu ile girdiği elektrik dağıtım şirketi binasını ateşe verdi. Şahıs olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, binada maddi hasar meydana geldi, dumandan zarar gören çalışanlar oldu.

Edinilen bilgiye göre, elektrik borcu nedeniyle icraya verildiği öğrenilen ve ilçede esnaf olduğu belirtilen O.K. (60) ilçe merkezindeki elektrik dağıtım şirketi binasını elinde tüfek ve benzin bidonu ile geldi. Şahıs, çalışanlara “Sizinle bir meselem yok” diyerek bina içindeki evrak ve kağıtların üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Şahsın evrakları ateşe vermesi sonucu çıkan yangında bina içinde yoğun bir duman oluşurken, bazı çalışanlar dumandan zarar gördü. Yangına Sürmene Belediyesi’ne ait itfaiye araçları müdahale ederken, yangın büyümeden söndürüldü. Şahsın olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

İsmail Kılıç

 

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