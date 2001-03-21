Trafik magandaları otobüs şoförüne ve yolculara dehşeti yaşattı

Antalya’da motosikletli magandalar halk otobüsüne önce taşla saldırdı, ardından otobüs şoförünü darp etti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda şoför vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, otobüs içerisindeki yolcular da kabus dolu dakikalar yaşadı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde saat 19.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Varsak istikametinden Lara tarafına doğru gitmekte olan 07 AU 0109 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü, Baraj Mahallesi’ne geldiği sırada yolda geçen motosikletli iki kişinin taşlı saldırısına uğradı. Önce ön taraftan taş atan magandalar, daha sonra otobüsün arkasına geçip taş atarak otobüsün camlarını indirdiler. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde otobüs içerisindeki yolcuların, ‘Lütfen yapmayın’ diye çığlık attığı gözlendi. Ne olduğunu şaşıran otobüs şoförü Berkan Ercan (29) ise saldırganların plakasını almak için otobüsü kenara çekti. Plakayı alamayan Ercan, polisi arayarak yardım talebinde bulundu.

Taşla şoförü darp ettiler

Otobüsün camlarına taş atarak yolculara korku dolu anlar yaşatan magandalardan bir tanesi, kenara çeken otobüsün yanına gelerek otobüs şoförü Ercan’a saldırdı. Taşla şoförün yüzüne vuran maganda, tekmelerle de şoförü çeşitli yerinden yaraladı. Yolcular tarafından tekrar otobüs içerisine alınan şoför, olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak saldırganın otobüse taşlı saldırısı devam etti. Kapıyı kapatan otobüs şoförü, yolcuların güvenliğini sağlamak için bölgeden hızla uzaklaştı. Görüntülerde darp edilen şoförün burnunun kanlar içinde kaldığı gözlendi.

“Diğer otobüsleri ve sivil arabaları da taşlıyorlar”

O anları anlatan Berkan Ercan, “Bir motosiklet aniden ters yönden fırladı. Fırlayınca ben durdum. Suç bendedir diye özür amaçlı elimi kaldırdım. Sonra ben yoluma devam ederken birden arkadan camın kırıldığını sesinin duydum. Yolcular panikledi. Ben de plakasını almak için aşağı indim , adamlar üzerime yürüdü. O arada beni darp ettiler. Taşla kafama vurdular. Koluma taş attılar. Taştan dolayı burnum kanadı. Bir arbede yaşadık. Yolcuların canını tehlikeye atmayayım diye otobüsü olay yerinden aldım. Yolcular neye uğradığını şaşırdı. Arabayı Kepez Devlet Hastanesi’ne götürdüm. Daha sonra benim arkamdan diğer arkadaşlarımın da otobüsleri ve sivil araçların da taşlandığını duydum” dedi.

“Doğum günümdü, Allah’a çok şükür atlattık”

Kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağrılar olduğunu söyleyen Ercan, olayın doğum gününde yaşandığını belirten Ercan, “Bunlar zaten her zaman otobüslerimizi taşlıyorlar. İlk defa benim otobüsüm taşlanmadı.. Her gün ya da hafta birkaç gün bizim otobüslerimiz o güzergahtayken taşlanıyor. Bilemiyorum dertlerinin ne olduğunu ama olan bana oldu. Dün doğum günümdü. Çok şükür Allah’a hamdolsun atlattık. Emniyete şikayette bulundum” diye konuştu.

SUAT METİN-HARUN ERDOĞDU