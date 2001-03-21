Trafikteki kovalamaca pastanede bitti

Trafikteki kovalamaca pastanede bitti
11.6.2017 - 00:31

Trabzon’un Sürmene ilçesinde trafikte yaşanan kovalamaca pastanede sona erdi.

Edinilen bilgiye göre, İlçenin Çarşı mahallesinde içerisinde İran uyruklu üç şahsın olduğu öğrenilen 34 RG 5582 plakalı Otomobil iddiaya göre Murat K. yönetimindeki 61 BB 817 plakalı otomobile kırmızı ışıkta sürterek kaçtı. Durmadan kaçmaya devam eden İran uyruklu şahıslar 61 plakalı aracın kendilerini takip ettiğini anlayınca aniden frene bastı. Arkasında seyir halinde bulunan sürücü de kontrolünü kaybederek 34 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil yol kenarında bulunan pastaneye girerken, pastanede büyük maddi hasar oluştu. 

Kimlikleri belirlenemeyen İran uyruklu üç şahıstan ikisi olay yerinden kaçarken, bayan olduğu öğrenilen şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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