Travesti fuhuşta yakalayan polisleri mahkemeye verdi

Travesti fuhuşta yakalayan polisleri mahkemeye verdi
10.6.2017 - 11:28

Yolda ‘Fuhuş için müşteri arıyorum’ dedi, güvenliği tehdit ettiği için cezayı yedi..Anayasa Mahkemesi (AYM), Bursa’da 'Otostop yaparak fuhuş için müşteri arıyorum' diyen bir travestiye trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla idari para cezası verilmesini haklı buldu.

AYM, C.D.’ye verilen para cezasını, trafik kurallarının herkesi bağladığı ve araç yollarında bulunan kişilerin trafiği tehlikeye düşürmeleri durumunda cezalandırılmalarının doğal olduğu vurgulayarak onayladı. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre olay 2014’te Bursa’da yaşandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 12 Mart’ta 01.45’te düzenlediği tutanağa göre C.D., Yeni Yalova Beş Yol Kavşağı’nda seyir halindeki araçları durdurmaya çalıştı, araçların önüne geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulundu. Ne yaptığını soran polislere “Otostop yaparak fuhuş için müşteri arıyorum” yanıtını verince gözaltına alınan C.D., Ahlak Büro Amirliği’ne götürüldü. C.D., trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle Trafik Kanunu uyarınca 80 TL para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

CEZAYI AYM’YE GÖTÜRDÜ

C.D., para cezasına itiraz etti ve cezanın travesti kimliğinin baskılanması amacıyla verildiğini, polislerin kendisini haksız şekilde 2 saat emniyette beklettiğini belirterek, Bursa Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurdu. Mahkeme, cezanın iptal istemini reddetti. C.D., kararın kesinleşmesinin ardından AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. İdari para cezası uygulamasının asıl amacının cinsel kimliğinin baskı altına alınması olduğunu öne süren C.D., özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğini söyledi.

C.D., polislerin kendisini haksız bir şekilde 2 saat emniyette bekletmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihal edildiğini savundu. AYM, C.D.’ye verilen para cezasını, trafik kurallarının herkesi bağladığı ve araç yollarında bulunan kişilerin trafiği tehlikeye düşürmeleri durumunda cezalandırılmalarının doğal olduğu vurgulayarak onayladı. 1’e karşı 5 oyla alınan kararda, “Başvurucuya travesti kimliği nedeniyle ayrımcı muamele yapıldığına dair herhangi bir somut bulguya rastlanmamıştır” denildi.

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